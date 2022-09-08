Переможний дебют українського нападника

Обидва українські легіонери розпочали поєдинок на лаві запасних Брюгге. Роман Яремчук з'явився на футбольному полі по ходу другого тайму, а Едуард Соболь вийшов на заміну наприкінці зустрічі, пише 24 канал.

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Коли українці увійшли у грі рахунок у матчі вже був 1:0 на користь бельгійського клубу. Перший та єдиний гол у зустрічі забив Лубаде Абакар Сілла, який відзначився на 42-й хвилині поєдинку.

Яремчук із перемоги дебютував у футболці Брюгге в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо! Яремчук встиг відзначитись дебютним голом вже у першому матчі за Брюгге. Сталось це у поєдинку проти Серкля.

У групі "В" свої перемоги здобули Брюгге та мадридське Атлетіко. Невдахами першого туру групового раунду стали Порту та Баєр.

Наступний матч бельгійський клуб Соболя та Яремчука у Лізі чемпіонів зіграє 13 вересня. Брюгге гостюватиме на полі Порту.