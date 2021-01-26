Бронзова призерка Олімпіади-2012 з легкої атлетики Стуй стала мамою

Титулована легкоатлетка з України Христина Стуй 25 січня повідомила про народження первістка. У 32-річної спортсменки народився син.
Джерело: інстаграм Христини Стуй
Легкоатлетка виклала зворушливий пост, у якому повідомила, що стала мамою. Провідні спортсмени України та прихильники спортсменки закидали Христину привітаннями. Однією з першим прокоментувала світлину титулована легкоатлетка Юлія Левченко.
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Нам випала честь стати тими, кому це тендітне створіння буде довіряти перш ніж навчиться довіряти комусь іншому. І до кінця нашого життя ми будемо пізнавати його,
– написала Стуй.
Христина одружена за багаторазовим чемпіоном України з марафону 36-річним Ігорем Гелетеєм.