Бронзова призерка Олімпіади-2012 з легкої атлетики Стуй стала мамою
Титулована легкоатлетка з України Христина Стуй 25 січня повідомила про народження первістка. У 32-річної спортсменки народився син.
Джерело: інстаграм Христини Стуй
Легкоатлетка виклала зворушливий пост, у якому повідомила, що стала мамою. Провідні спортсмени України та прихильники спортсменки закидали Христину привітаннями. Однією з першим прокоментувала світлину титулована легкоатлетка Юлія Левченко.
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Поповнення у сім'ї
Нам випала честь стати тими, кому це тендітне створіння буде довіряти перш ніж навчиться довіряти комусь іншому. І до кінця нашого життя ми будемо пізнавати його,
– написала Стуй.
Христина одружена за багаторазовим чемпіоном України з марафону 36-річним Ігорем Гелетеєм.
- У 2011 році здобула перше місце на кубку Європи у естафеті 4х100 метрів. На чемпіонаті світу того ж року у цій же дисципліні Христина виборола "бронзу".
- Дівчина тричі брала участь на Олімпійських іграх. На Олімпіаді у 2012 році в Лондоні, яка відбувалась з 27 липня по 12 серпня, Христина разом з Марією Рємєнь, Олесею Повх та Єлизаветою Бризгіною фінішували третіми, показавши результат 42,04 секунди, який став новим національним рекордом України. Переможцями естафети стали американські бігунки зі світовим рекордом 40,82 секунди. Другими стали спортсменки з Ямайки – 41,41 секунди.
- Спортсменка нагороджена двома Орденами княгині Ольги II та III ступенів.
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