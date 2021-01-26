Бронзовый призер Олимпиады-2012 по легкой атлетике Стуй стала мамой
Титулованная легкоатлетка из Украины Кристина Стуй 25 января сообщила о рождении первенца. У 32-летней спортсменки родился сын.
Источник: Инстаграм Кристины Стуй
Легкоатлетка выложила трогательный пост, в котором сообщила, что стала мамой. Ведущие спортсмены Украины и поклонники спортсменки забросали Кристину поздравлениями. Одной из первым прокомментировала фотографию титулованная легкоатлетка Юлия Левченко.
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Нам выпала честь стать теми, кому это хрупкое создание будет доверять прежде чем научится доверять кому-то другому. И до конца нашей жизни мы будем познавать его,
– написала Стуй.
Кристина замужем за многократным чемпионом Украины по марафону 36-летним Игорем Гелетеем.
- В 2011 году получила первое место на Кубке Европы в эстафете 4х100 метров. На чемпионате мира того же года в этой же дисциплине Кристина завоевала "бронзу".
- Девушка трижды участвовала на Олимпийских играх. На Олимпиаде в 2012 году в Лондоне, которая проходила с 27 июля по 12 августа, Кристина вместе с Марией Ремень, Олесей Повх и Елизаветой Брызгиной финишировали третьими, показав результат 42,04 секунды, который стал новым национальным рекордом Украины. Победителями эстафеты стали американские бегуньи с мировым рекордом 40,82 секунды. Вторыми стали спортсменки с Ямайки – 41,41 секунды.
- Спортсменка награждена двумя Орденами княгини Ольги II и III степеней.
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