Титулованная легкоатлетка из Украины Кристина Стуй 25 января сообщила о рождении первенца. У 32-летней спортсменки родился сын.

Источник: Инстаграм Кристины Стуй

Легкоатлетка выложила трогательный пост, в котором сообщила, что стала мамой. Ведущие спортсмены Украины и поклонники спортсменки забросали Кристину поздравлениями. Одной из первым прокомментировала фотографию титулованная легкоатлетка Юлия Левченко.

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Нам выпала честь стать теми, кому это хрупкое создание будет доверять прежде чем научится доверять кому-то другому. И до конца нашей жизни мы будем познавать его,

– написала Стуй.

Кристина замужем за многократным чемпионом Украины по марафону 36-летним Игорем Гелетеем.