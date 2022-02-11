Брентфорд пропонував 15 мільйонів за Мудрика: Шахтар не поспішає відпускати таланта

Гра Михайла Мудрика привертала чималу увагу іноземних клубів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтвердив інтерес зі сторони англійського Брентфорда.

Не поспішаються з трансфером Мудрика

Сергій Палкін відкрив завісу трансферної зацікавленості іноземних клубів до футболістів Шахтаря. Донецька команда отримувала пропозиції по Манору Соломону, Додо та Михайлу Мудрику.

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Пропозиції не задовільнили фінансові смаки Шахтаря. За словами генерального директора, під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі футболісти додали у професіоналізмі, тому "гірники" чекають від клубів більш привабливих пропозицій.

Декілька спроб від англійців

У розмові Палкін підтвердив інтерес Брентфорда до Мудрика. Англійський клуб робив декілька спроб, у яких була прописана сума 12 – 15 мільйонів. Але сам Михайло не горів бажанням їхати у Брентфорд. У Шахтарі зазначили, що футболіст заслуговує на кращу команду, ніж "бджоли".

Донецький клуб не буде поспішати з трансфером лівого вінгера. Спершу йому потрібно повністю розкрити свої сильні сторони та підготуватись до гри у топовому європейському чемпіонаті.

Брентфорд після 24-х матчів посідає лише 14-те місце у таблиці АПЛ. "Бджоли" мають у своєму активі 23 очки. Мудрик із Шахтарем завершив першу частину сезону УПЛ на першій сходинці, відрив від Динамо складає 2 пункти.

На цьому етапі ми на правильно шляху. Ви бачили, що був один тренер, інший тренер, він ходив в оренди. Ми намагаємось знайти його футбол та його тренера. Де Дзербі на ранніх стадіях перемовин вже знав про талант Мудрика,

– відповів Палкін.

Раніше футболістом цікавились Ланс із Ліги 1 та іспанська Севілья. У Франції Мудрика порівнювали з Неймаром.

Статистика Мудрика у сезоні