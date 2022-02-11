Брентфорд пропонував 15 мільйонів за Мудрика: Шахтар не поспішає відпускати таланта
Джерело:ютуб-канал "Перша ліга"
Гра Михайла Мудрика привертала чималу увагу іноземних клубів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтвердив інтерес зі сторони англійського Брентфорда.
Не поспішаються з трансфером Мудрика
Сергій Палкін відкрив завісу трансферної зацікавленості іноземних клубів до футболістів Шахтаря. Донецька команда отримувала пропозиції по Манору Соломону, Додо та Михайлу Мудрику.
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Пропозиції не задовільнили фінансові смаки Шахтаря. За словами генерального директора, під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі футболісти додали у професіоналізмі, тому "гірники" чекають від клубів більш привабливих пропозицій.
Декілька спроб від англійців
У розмові Палкін підтвердив інтерес Брентфорда до Мудрика. Англійський клуб робив декілька спроб, у яких була прописана сума 12 – 15 мільйонів. Але сам Михайло не горів бажанням їхати у Брентфорд. У Шахтарі зазначили, що футболіст заслуговує на кращу команду, ніж "бджоли".
Донецький клуб не буде поспішати з трансфером лівого вінгера. Спершу йому потрібно повністю розкрити свої сильні сторони та підготуватись до гри у топовому європейському чемпіонаті.До слова. Брентфорд після 24-х матчів посідає лише 14-те місце у таблиці АПЛ. "Бджоли" мають у своєму активі 23 очки. Мудрик із Шахтарем завершив першу частину сезону УПЛ на першій сходинці, відрив від Динамо складає 2 пункти.
На цьому етапі ми на правильно шляху. Ви бачили, що був один тренер, інший тренер, він ходив в оренди. Ми намагаємось знайти його футбол та його тренера. Де Дзербі на ранніх стадіях перемовин вже знав про талант Мудрика,
– відповів Палкін.
Раніше футболістом цікавились Ланс із Ліги 1 та іспанська Севілья. У Франції Мудрика порівнювали з Неймаром.
Статистика Мудрика у сезоні
- Михайло Мудрик приєднався до головної команди Шахтаря у січні 2021 року.
- З кожною наступною грою все більше виправдовував довіру тренера та навіть заслужив на овації фанатів Реала після матчу Ліги чемпіонів.
- У сезоні-2021/2022 вінгер провів 19 поєдинків, у яких відзначився 2 голами та 9 асистами.
- Контракт Мудрика з "гірниками" розрахований до 30 червня 2025 року.
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони євро, але донеччани захочуть виручити за гравця значно більше.