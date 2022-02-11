Новий клуб та запасний варіант

11 лютого футболіст та представники польського клубу візьмуть участь у фінальній стадії перемовин. Якщо сторони вдарять по руках, то Євген Коноплянка пройде медогляд та підпише контракт із Краковією.

До теми Коноплянка може безкоштовно дістатись клубу з Польщі

Якщо сторони не знайдуть спільної думки, то в українського півзахисника є запасний варіант. Наразі невідомо, що ще за клуб претендує на гравця Шахтаря.

Раніше стало відомо, що Коноплянка може дістатись новому клубу безкоштовно. У Євгена ще є чинна угода за Шахтарем, яка розрахована лише до кінця червня 2022 року. Тому футболіст вже може розглядати пропозиції інших клубів та укладати із ними контракти.

Деталі. У сезоні-2021/2022 Коноплянка відіграв за Шахтар лише два матчі, у яких не відзначився результативними діями. Футболіст не входить у плани тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, тому повинен шукати собі новий клуб.

Новий потенційний клуб Євгена є середняком польського чемпіонату, команда йде дев'ятою, маючи у своєму активі 27 очок.

Досвід виступів Коноплянки за кордоном