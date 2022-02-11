Новий клуб та запасний варіант
11 лютого футболіст та представники польського клубу візьмуть участь у фінальній стадії перемовин. Якщо сторони вдарять по руках, то Євген Коноплянка пройде медогляд та підпише контракт із Краковією.
До теми Коноплянка може безкоштовно дістатись клубу з Польщі
Якщо сторони не знайдуть спільної думки, то в українського півзахисника є запасний варіант. Наразі невідомо, що ще за клуб претендує на гравця Шахтаря.
Раніше стало відомо, що Коноплянка може дістатись новому клубу безкоштовно. У Євгена ще є чинна угода за Шахтарем, яка розрахована лише до кінця червня 2022 року. Тому футболіст вже може розглядати пропозиції інших клубів та укладати із ними контракти.
Новий потенційний клуб Євгена є середняком польського чемпіонату, команда йде дев'ятою, маючи у своєму активі 27 очок.
Досвід виступів Коноплянки за кордоном
- Вперше Євген Коноплянка покинув Україну у липні 2015-го, перейшовши з Дніпра в іспанську Севілью.
- Однак там довго не затримався та вже влітку наступного року був орендований німецьким Шальке. А вже у 2017-му підписав із німцями повноцінний контракт.
- Але у Німеччині теж не став стабільним гравцем основи, після чого у 2019-му перейшов у донецький Шахтар.