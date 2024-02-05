Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над клубом українця: відео феєрії гравця збірної Англії

Команда Пепа Гвардіоли першою пропустила від Брентфорда, але змогла переломити хід зустрічі у другому таймі. Героєм Манчестер Сіті стал Філ Фоден, який оформив хет-трик.

Брентфорд – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Мопе, 21 – Фоден, 45+3, 53, 70

У понеділок, 5 лютого, в АПЛ добіг кінця 23 тур сезону 2023-2024. Закривав його матч за участю чинного чемпіона Манчестер Сіті, який поїхав в гості до Брентфорд, пише 24 канал.

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Підопічні Гвардіоли підійшли до гри потенційними лідерами чемпіонату Англії. Манкуніанці то були третіми перед стартом зустрічі з відставанням у п'ять балів від лідера Ліверпуля.

Проте у Сіті ще було дві зустрічі в запасі, тому перемога над Брентфордом наблизила б команду до першого місця. Гвардіола підійшов до візиту в Лондон в оптимальному складі.

Голанд та Де Брюйне нарешті залікували травми, також в основі вийшли лідери оборони Вокер, Родрі та Гвардіол. Манчестер очікувано володів ініціативою, однак пропустив у першому таймі з єдиного удару господарів у ствір.

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Воротар Брентфорда Флеккен далеко вибив м'яч, а захист Сіті впустив Мопе, який вибіг сам-на-сам із Едерсоном. Ніл впевнено реалізував свій момент. Сіті все ж вдалось зрівняти рахунок перед перервою.

Фоден підхопив м'яч у чужому майданчику після невдалого вибивання та вразив вільний кут воріт суперника. А вже у другому таймі Філ добив суперника, оформивши хет-трик.

Одразу після перерви англієць вдало замкнув головою подачу від Де Брюйне. А на 70 хвилині Фоден розстріляв Флеккена після виходу сам на сам з пасу Голанда. До слова, на 77 хвилині на полі з'явився хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк.

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Проте українець не зміг переломити хід зустрічі, Манчестер Сіті спокійно довів її до успішного результату. Команда Пепа Гвардіоли здобуває вже дев'яту поспіль перемогу в усіх турнірах та повертається на друге місце.

Арсенал має стільки ж балів, але гіршу різницю голів, а Ліверпуль знаходиться у двох балах попереду. Якщо Сіті виграє матч в запасі (до речі, як раз проти Брентфорда), то вийде в лідери.