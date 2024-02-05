Брентфорд – Манчестер Сити 1:3

Голы: Мопе, 21 – Фоден, 45+3, 53, 70

В понедельник, 5 февраля, в АПЛ подошел к концу 23 тур сезона 2023-2024. Закрывал его матч с участием действующего чемпиона Манчестер Сити, который поехал в гости к Брентфорду, пишет 24 канал.

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Подопечные Гвардиолы подошли к игре потенциальными лидерами чемпионата Англии. Манкунианцы то были третьими перед стартом встречи с отставанием в пять баллов от лидера Ливерпуля.

Однако у Сити еще было две встречи в запасе, поэтому победа над Брентфордом приблизила бы команду к первому месту. Гвардиола подошел к визиту в Лондон в оптимальном составе.

Холанд и Де Брюйне наконец залечили травмы, также в основе вышли лидеры обороны Уокер, Родри и Гвардиола. Манчестер ожидаемо владел инициативой, однако пропустил в первом тайме с единственного удара хозяев в створ.

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Вратарь Брентфорда Флеккен далеко выбил мяч, а защита Сити упустила Мопе, который выбежал один на один с Эдерсоном. Нил уверенно реализовал свой момент. Сити все же удалось сравнять счет перед перерывом.

Фоден подхватил мяч в чужой площадке после неудачного выбивания и поразил свободный угол ворот соперника. А уже во втором тайме Фил добил соперника, оформив хет-трик.

Сразу после перерыва англичанин удачно замкнул головой подачу от Де Брюйне. А на 70 минуте Фоден расстрелял Флеккена после выхода один-на-один с паса Холанда. К слову, на 77 минуте на поле появился хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк.

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Однако украинец не смог переломить ход встречи, Манчестер Сити спокойно довел ее до успешного результата. Команда Пепа Гвардиолы одерживает уже девятую подряд победу во всех турнирах и возвращается на второе место.

Арсенал имеет столько же баллов, но хуже разницу голов, а Ливерпуль находится в двух баллах впереди. Если Сити выиграет матч в запасе (кстати, как раз против Брентфорда), то выйдет в лидеры.