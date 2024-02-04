Челсі – Вулверхемптон 2:4

Голи: Палмер, 19, Тьяго Сілва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен), Дісасі, 43 (автогол).

В чемпіонаті Англії цими вихідними проходять матчі 23 туру АПЛ. На неділю був винесений матч за участю Челсі. Команда Михайла Мудрика приймала Вулверхемптон, пише 24 канал.

До теми Миколенко допоміг кризовому Евертону вирвати ефектну нічию проти Тоттенхема: відеоогляд камбеку

Три перемоги в останніх чотирьох матчах дозволяли лондонцям сподіватися на включення у боротьбу за єврокубки. Проте Вулверхемптон став останнім часом незручним суперником для лондонців.

"Вовки" виграли дві останні очні зустрічі, а у семи останніх матчах Челсі виграв лише раз. Михайло Мудрик вже вкотре залишився у запасі, останнім часом українець втратив довіру тренера.

В останніх десяти іграх Михайло лише тричі потрапляв у старт. З перших хвилин вийшли Палмер, Нкунку та Стерлінг. Втім останні двоє нічим особливим не запам'ятались. А ось Колу вдалось знову забити, він відкрив рахунок з пасу Кайседо.

Однак на перерву лідером пішов Вулверхемптон. Перший оформив Кунья, а в кінці першого тайму у свої ворота м'яч перенаправив Дісасі. У другій же половині продовжив феєрити Кунья, який добив до хет-трика.

Читайте також Русин забив другий гол за Сандерленд: український джокер врятував "чорних котів" – відео

Спочатку Нету прострілив на Матеуса і той прошив кіпера, а пізніше бразилець оформив пенальті за фол від Гюсто. На 72 хвилині тренер випустив Мудрика і українцю вдалось відзначитись асистом.

Українець точно подав кутовий на голову Тьяго Сілві, який вколотив другий м'яч у ворота Са. Михайло продовжував бути активним, але більшої користі для Челсі не зумів принести.

Таким чином, лондонці програють вже десятий матч АПЛ цього сезону та пропускають вперед як раз Вулверхемптон. Тепер команда Почеттіно йде на 11 місці, відстаючи на п'ять балів від єврокубкової зони.