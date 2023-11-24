Відповів плювком на трибуни: фанати Бразилії облили пивом зірку збірної Аргентини – відео

З кожним днем все більше нових скандальних деталей з'являється із матчу між збірними Бразилії та Аргентини. Кваліфікаційний поєдинок до ЧС-2026 був відкладений майже на 30 хвилин через безлад на трибунах.

Уболівальники обох збірних влаштували бійку "стінка на стінку" прямо на трибунах. Після чого поєдинок таки вдалось розпочати. Однак гаряче було не лише на секторах арени, а й на футбольному полі.

До теми Мессі збирався бойкотувати: фани Аргентини побилися із поліцейськими перед грою з Бразилією

Нові деталі скандального матчу

На 63-й хвилині Ніколас Отаменді вивів Аргентину уперед 0:1. Натомість збірна Бразилії відзначилась вилученням на 81-й хвилині зустрічі, яке отримав Жоелінтон, який вийшов на поле із лави запасних. Поєдинок закінчився мінімальною перемогою аргентинців 0:1. Бразильці ж зазнали своєї третьої поразки у кваліфікації на ЧС-2026.

Однак фанати бразильської збірної відзначились не лише бійкою з уболівальниками суперника.

Згодом з'явилось відео, у якому видно, як хтось із фанатів господарів облив пивом зіркового вінгера Аргентини Анхеля Ді Марію, який через безлад на трибунах перед стартом матчу повертався у підтрибунне приміщення. Футболіст не зміг пройти повз таку жахливу поведінку уболівальників суперника у свою сторону.

Вінгер португальської Бенфіки підстрибнув та плюнув у бік бразильських фанатів.

Уболівальники суперника облили пивом Ді Марію: дивіться відео

Відзначимо, що у тому матчі Ді Марія вийшов на заміну, коли на 78-й хвилині змінив на полі Ліонеля Мессі. Однак запам'ятатись результативною дією так і не встиг.

Для 35-річного правого вінгера поєдинок проти Бразилії став вже 136-м у футболці збірної Аргентини (29 голів).

Після мінімальної перемоги аргентинці утримують перше місце у кваліфікації на ЧС-2026, випереджаючи другий Уругвай на 2 бали – 15 проти 13-ти у збірної, яка йде другою. Бразилія з 7 пунктами лише 6-та.