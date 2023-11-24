Уболівальники обох збірних влаштували бійку "стінка на стінку" прямо на трибунах. Після чого поєдинок таки вдалось розпочати. Однак гаряче було не лише на секторах арени, а й на футбольному полі.

До теми Мессі збирався бойкотувати: фани Аргентини побилися із поліцейськими перед грою з Бразилією

Нові деталі скандального матчу

На 63-й хвилині Ніколас Отаменді вивів Аргентину уперед 0:1. Натомість збірна Бразилії відзначилась вилученням на 81-й хвилині зустрічі, яке отримав Жоелінтон, який вийшов на поле із лави запасних. Поєдинок закінчився мінімальною перемогою аргентинців 0:1. Бразильці ж зазнали своєї третьої поразки у кваліфікації на ЧС-2026.

Однак фанати бразильської збірної відзначились не лише бійкою з уболівальниками суперника.

Згодом з'явилось відео, у якому видно, як хтось із фанатів господарів облив пивом зіркового вінгера Аргентини Анхеля Ді Марію, який через безлад на трибунах перед стартом матчу повертався у підтрибунне приміщення. Футболіст не зміг пройти повз таку жахливу поведінку уболівальників суперника у свою сторону.

Вінгер португальської Бенфіки підстрибнув та плюнув у бік бразильських фанатів.

Уболівальники суперника облили пивом Ді Марію: дивіться відео

Відзначимо, що у тому матчі Ді Марія вийшов на заміну, коли на 78-й хвилині змінив на полі Ліонеля Мессі. Однак запам'ятатись результативною дією так і не встиг.

Для 35-річного правого вінгера поєдинок проти Бразилії став вже 136-м у футболці збірної Аргентини (29 голів).

До слова. Після мінімальної перемоги аргентинці утримують перше місце у кваліфікації на ЧС-2026, випереджаючи другий Уругвай на 2 бали – 15 проти 13-ти у збірної, яка йде другою. Бразилія з 7 пунктами лише 6-та.