Бразилія – Аргентина: де дивитись фінал Копа Америка

Бразилія та Аргентина 11 липня позмагаються за трофей Копа Америка. Де дивитися матч – читайте далі у матеріалі.

Бразилія – Аргентина: де дивитись фінал

Збірні розпочнуть свою боротьбу за трофей Копа Америка 11 липня на легендарному стадіоні "Маракана", що у Ріо-де-Жанейро. Стартовий свисток судді пролунає о 03:00 (за київським часом).

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В Україні пряму трансляцію фіналу можна буде переглянути на MEGOGO. Матч подивитись можна лише за наявності оплаченої підписки. Зручно, що поєдинок Копа Америка можна буде переглянути у повторі.

Шлях до фіналу