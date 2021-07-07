Аргентина – Колумбія 1:1 (по пен. 3:2)
Голи: Мартінес, 7 – Луїш Діас, 61
Мессі накрутив декількох суперників, віддав передачу на голову Мартінес, але м'яч після його удару пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Голкіпер був безсилий перед таким пострілом. Але фортуна у тому епізоді була на стороні стража воріт Колумбії.
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- На 7-й хвилині зв'язка Мессі – Мартінес таки принесла результат. Лео знову обіграв суперник у штрафному гостей, віддав у район 11 метрів, де перебував Мартінес, нападнику залишалось лише потужно влучити у ворота – 1:0.
Протягом цілого першого тайму рахунок зустрічі протримався 1:0. Класний момент змарнував Куардадо. Він вінгер відгукнувся на простріл з флангу. Але його удар був у центр воріт, де якраз перебував воротар Аргентини.
Везіння Аргентини
Ще один небезпечний момент не реалізували гості. Барріос підхопив м'яч за межами штрафного та без роздумів з льоту пробив у сторону воріт. Однак в останній момент ногу підставив один із футболістів аргентинської збірної.
- Міна виграв боротьбу на другому поверсі, але воротар Аргентини Мартінес знову продемонстрував дива техніки. Схожий момент змарнували господарі. На 61-й хвилині цифри на табло були вже рівні. Колумбія вибігла у стрімку атаку, яку удар з гострого кута завершив Луїш Діас – 1:1.
В основний час команди не визначили фіналіста Копа Америка. У додаткові 15-хвилинні тайми також збірні не спромоглись забити бодай один гол. На фанатів чекала серія післяматчевих пенальті, у якій головною зіркою став голкіпер Аргентини. Він тричі парирував удари колумбійців. У підсумку – 3:2 перемога Аргентини по пенальті.
Аргентина – Колумбія відеоогляд