Бразилія – Аргентина: де дивитись фінал
Збірні розпочнуть свою боротьбу за трофей Копа Америка 11 липня на легендарному стадіоні "Маракана", що у Ріо-де-Жанейро. Стартовий свисток судді пролунає о 03:00 (за київським часом).
До теми Останній шанс для Мессі: прогноз на фінал Копа Америка Аргентина – Бразилія
В Україні пряму трансляцію фіналу можна буде переглянути на MEGOGO. Матч подивитись можна лише за наявності оплаченої підписки. Зручно, що поєдинок Копа Америка можна буде переглянути у повторі.
Шлях до фіналу
- На шляху до фіналу Копа Америка Аргентина у півфіналі здолала Колумбію лише за підсумками серії післяматчевих пенальті (3:2). Героєм збірної став воротар Мартінес, який тричі парирував пенальті.
- Бразилія з мінімальним рахунком обіграла Перу (1:0). Переможний гол забив Лукас Пакета.
- Цей трофей може стати першим для Ліонеля Мессі у складі збірної. До цього аргентинці тричі виходили у фінал, але жодна зі спроб не була успішною. Чи використає команда на чолі з Мессі четвертий шанс на Копа Америка побачимо у ніч з 10 на 11 липня.