Бразилія – Аргентина: де дивитись фінал

Збірні розпочнуть свою боротьбу за трофей Копа Америка 11 липня на легендарному стадіоні "Маракана", що у Ріо-де-Жанейро. Стартовий свисток судді пролунає о 03:00 (за київським часом).

До теми Останній шанс для Мессі: прогноз на фінал Копа Америка Аргентина – Бразилія

В Україні пряму трансляцію фіналу можна буде переглянути на MEGOGO. Матч подивитись можна лише за наявності оплаченої підписки. Зручно, що поєдинок Копа Америка можна буде переглянути у повторі.

Шлях до фіналу

  • На шляху до фіналу Копа Америка Аргентина у півфіналі здолала Колумбію лише за підсумками серії післяматчевих пенальті (3:2). Героєм збірної став воротар Мартінес, який тричі парирував пенальті.
  • Бразилія з мінімальним рахунком обіграла Перу (1:0). Переможний гол забив Лукас Пакета.
  • Цей трофей може стати першим для Ліонеля Мессі у складі збірної. До цього аргентинці тричі виходили у фінал, але жодна зі спроб не була успішною. Чи використає команда на чолі з Мессі четвертий шанс на Копа Америка побачимо у ніч з 10 на 11 липня.