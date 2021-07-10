Бразилия – Аргентина: где смотреть финал

Сборные начнут свою борьбу за трофей Копа Америка 11 июля на легендарном стадионе "Маракана", что в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 03:00 (по киевскому времени).

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В Украине прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на MEGOGO. Матч посмотреть можно только при наличии оплаченной подписки. Удобно, что поединок Копа Америка можно будет посмотреть в повторе.

Путь к финалу