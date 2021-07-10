Бразилия – Аргентина: где смотреть финал
Сборные начнут свою борьбу за трофей Копа Америка 11 июля на легендарном стадионе "Маракана", что в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 03:00 (по киевскому времени).
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В Украине прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на MEGOGO. Матч посмотреть можно только при наличии оплаченной подписки. Удобно, что поединок Копа Америка можно будет посмотреть в повторе.
Путь к финалу
- На пути к финалу Копа Америка Аргентина в полуфинале одолела Колумбию только по итогам серии послематчевых пенальти (3:2). Героем сборной стал вратарь Мартинес, который трижды парировал пенальти.
- Бразилия с минимальным счетом обыграла Перу (1:0). Победный гол забил Лукас пакета.
- Этот трофей может стать первым для Лионеля Месси в составе сборной. До этого аргентинцы трижды выходили в финал, но ни одна из попыток не была успешной. Использует ли команда во главе с Месси четвертый шанс на Копа Америка увидим в ночь с 10 на 11 июля.