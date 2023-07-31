Третій бразилець за літо: Шахтар підписав реактивного вінгера, який дасть фору Мудрику

Донецький Шахтар активно проводить літню трансферну компанію. Новачком команди Патріка ван Леувена став юний бразилець Егіналду.

Скаути "гірників" відшукали черговий діамант серед різномаїття бразильських футболістів. Шахтар офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Егіналду.

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Бразильська ракета

Егіналду перейшов до "гірників" з клубу бразильської Серії А Васко да Гама. За інформацією Transfermarkt, Шахтар заплатив за 18-річного вінгера 3,5 мільйона євро. Угода донецького клубу з гравцем розрахована до 30 червня 2028 року.

Егіналду розпочав займатися футболом в бразильському клубі Артсул. У 2022 році Васко до Гама взяв в оренду юне дарування, а потім за 120 тисяч євро викупив права на футболіста.

За головну команду Васко да Гама Егіналду зіграв 29 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи. Доволі пристойна статистика для 18-річного футболіста.

Крім того, Егіналду грає за молодіжну збірну Бразилії, у складі якої дебютував 10 вересня 2022 року. Всього на рахунку вінгера 3 матчі та 1 гол за "жовто-зелених".

Фахівці відзначають неймовірну швидкість лівого вінгера. В одному з матчів Егіналдо розігнався до 37,5 км/год, що перевершує результат українця Михайла Мудрика, який в поєдинку АПЛ набрав швидкість 36,6 км/год.

"Гарячі" новачки Шахтаря