Донецький Шахтар підписав 21-річного лівого захисника Педріньйо. Бразилець гратиме за Шахтар до 30 червня 2028 року.
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Ще один Педріньйо в Шахтарі
Бразилець приєднався до "гірників" на зборі в Роттердамі. Гравець дістався Шахтарю безплатно, оскільки перейшов на правах вільного агента.
Педріньйо – вихованець бразильської Віторії. За головну команду дебютував у 2020 році. У складі Віторії відіграв 35 матчів.
У вересні 2021 року Педріньйо перейшов до Атлетіко Паранаенсе. За два роки латераль провів 69 поєдинків, у яких відзначився двома асистами.
Цікаво, що Педріньйо у травні цього року розірвав контракт з Атлетіко Паранаенсе через звинувачення у порушенні правил про ставки у букмекерських конторах. Сам футболіст своє провини не визнає.