Донецький Шахтар підписав 21-річного лівого захисника Педріньйо. Бразилець гратиме за Шахтар до 30 червня 2028 року.

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Ще один Педріньйо в Шахтарі

Бразилець приєднався до "гірників" на зборі в Роттердамі. Гравець дістався Шахтарю безплатно, оскільки перейшов на правах вільного агента.

Педріньйо – вихованець бразильської Віторії. За головну команду дебютував у 2020 році. У складі Віторії відіграв 35 матчів.

У вересні 2021 року Педріньйо перейшов до Атлетіко Паранаенсе. За два роки латераль провів 69 поєдинків, у яких відзначився двома асистами.

Цікаво, що Педріньйо у травні цього року розірвав контракт з Атлетіко Паранаенсе через звинувачення у порушенні правил про ставки у букмекерських конторах. Сам футболіст своє провини не визнає.

Нагадаємо, що на контракті в Шахтарі є ще один Педріньйо. Вінгер, за якого "гірники" заплатили Бенфіці 18 мільйонів євро, залишив команду після повномасштабного російського вторгнення. Нині Педріньйо 1-й грає за бразильський Атлетіко Мінейро.