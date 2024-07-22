Жеребкування розпочалось о 13:00 (за Києвом) у швейцарському Ньоні. Переможець протистояння Динамо – Партизан потрапив у список несіяних, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Безкоштовно та доступно: де дивитись матч Динамо – Партизан в Лізі чемпіонів

З ким може зіграти Динамо

Серед несіяних також були Твенте, Юніон та переможець матчу Лугано – Фенербахче. А от у список сіяних потрапили Славія, Зальцбург, Лілль та Рейнджерс.

За результатами жеребкування, потенційним суперником команди Олександра Шовковського став шотландський Рейнджерс. Перший матч пройде на полі киян або сербів, тоді як друга гра – у Глазго.

Всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Карабах (Азербайджан) – Лудогорець (Болгарія) / Динамо Мінськ (Білорусь)

Цельє (Словенія) / Слован (Словаччина) – АПОЕЛ (Кіпр) / Петрокуб (Молдова)

Шемрок Роверс (Ірландія) / Спарта (Чехія) – Стяуа (Румунія)/ Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Мальме (Швеція) / Клаксвік (Фарери) – ПАОК (Греція) / Борац (Боснія і Герцеговина)

Санта-Колома (Андорра) / Мідтьюлланд (Данія) – Ференцварош (Угорщина) / ТНС (Вельс)

Паневежис (Литва) / Ягеллонія (Польща) – Буде-Глімт (Норвегія) / РФШ (Латвія)

Славія (Чехія) – Юніон Сен-Жиллуаз (Бельгія)

Лілль (Франція) – Лугано (Швейцарія) / Фенербахче (Туреччина)

Динамо (Україна) / Партизан (Сербія) – Рейнджерс (Шотландія)

Зальцбург (Австрія) – Твенте (Нідерланди)

Зверніть увагу! Матчі третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів відбудуться 6-7 та 13-го серпня 2024 року.

Відзначимо, що перший матч між Динамо та Партизаном відбудеться 23 липня о 21:00 (за київським часом) у Любліні. А от поєдинок-відповідь запланований на 30 липня.

Невдаха протистояння Динамо – Партизан понизиться у третій раунд кваліфікації Ліги Європи.