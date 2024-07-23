Напередодні відбулася пресконференція до матчу. На ній від киян виступили Олександр Шовковський і Віталій Буяльський.

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База від СаШо

Перед тим як розпочати відповідати на запитання головний тренер Динамо взяв слово й окремо висловився про нещодавню поїздку суперника до Москви. Там Партизан зіграв у "братському" турнірі з клубами РПЛ.

Зокрема, після матчу з ЦСКА футболісти обох команд на полі в унісон з уболівальниками скандували гасла щодо російсько-сербської дружби. На трибунах також було вивішено чимало банерів, один з яких мав підпис "Брати навіки".

"Ми з величезним, м’яко кажучи, нерозумінням сприйняли поїздку ФК Партизан до Москви на товариський, "братський" турнір, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів і висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну, загарбницьку війну, окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села, вбиваючи та калічачи наших людей і дітей.

Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем. Але враховуючи всі вищезгадані обставини, ми вимушені відмовитися від усіх офіційних заходів. Наша позиція базується виключно на діях ФК Партизан, який поїхав на цей турнір до країни, яка атакує та вбиває громадян нашої країни. Ми вважаємо ці дії недружніми стосовно нашого клубу та нашої країни", – сказав Шовковський.

Дивіться відео з повним спічем Олександра Шовковського (з 2:00)

Зазначимо, що поєдинок Динамо – Партизан розпочнеться о 21:00. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.