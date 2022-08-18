Знищені стіни та медалі на руїнах: брат легкоатлетки Табашник знайшов загиблу матір під завалами

російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирне населення України. Зранку 18 липня загарбники завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Мати легкоатлетки Табашник загинула внаслідок обстрілу Харкова

російські загарбники обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Відомо про 3 жертв та 18 поранених.

До теми Внаслідок ворожого обстрілу Харкова загинула мати легкоатлетки Табашник

Серед загиблих у гуртожитку – мати легкоатлетки Катерини Табашник. Про це спортсменка сповістила у своїх соцмережах.

Тіло 60-річної матері Табашник брат спортсменки Юрій знайшов під завалами разом з рятувальниками. Жінку завалило у власній кімнаті на третьому поверсі гуртожитку.

На фото видно, що у кімнаті матері Катерини та Юрія зруйновані стіни.



Брат спортсменки розбирає завали після обстрілу / Фото Суспільне

Мама тут сама була. Я в іншому місці був. Сусіди зателефонували, приїхав. Разом з рятувальниками знайшов тіло своєї мами. Була у кімнаті. "Під**аси ху**ять по мирних мешканцях. Розповідають, що якісь військові об’єкти. Які? Гуртожиток? Військовий об‘єкт? Шкода всіх. Шкода тих, кого ще не знайшли. Треба триматися і давати їм звіздюлів,

– сказав Юрій.

Серед уламків на місці обстрілу можна помітити медалі та грамоти сестри з Катери Табашник з українських та міжнародних змагань.



Під завалами знайшли нагороди та грамоти легкоатлетки / Фото Суспільне

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