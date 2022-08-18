Мать легкоатлетки Табашник погибла в результате обстрела Харькова
российские захватчики обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. Известно о 3 жертвах и 18 раненых.
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Среди погибших в общежитии – мать легкоатлетки Екатерины Табашник. Об этом спортсменка известила в своих соцсетях.
Тело 60-летней матери Табашник брат спортсменки Юрий нашел под завалами вместе со спасателями. Женщину завалило в собственной комнате на третьем этаже общежития.
На фото видно, что в комнате матери Екатерины и Юрия разрушены стены.
Брат спортсменки разбирает завалы после обстрела / Фото Суспильное
Мама здесь сама была. Я в другом месте был. Соседи позвонили по телефону, приехал. Вместе со спасателями обнаружил тело своей мамы. Была в комнате. Рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие? Общежитие? Военный объект? Жалко всех. Жаль тех, кого еще не нашли. Надо держаться и давать им звездочетов,
– сказал Юрий.
Среди обломков на месте обстрела можно заметить медали и грамоты сестры из Екатерины Табашник по украинским и международным соревнованиям.
Под завалами нашли награды и грамоты легкоатлетки / Фото Суспильное
Что известно о легкоатлетке
- 28-летняя спортсменка специализируется на прыжках в высоту. Ее личный рекорд составляет 1,96 метра.
- В этом июне легкоатлетка с повторением рекорда сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве.
- Табашник в 2022 году выступила на трех этапах Бриллиантовой лиги в 2022 году. В польской Силезии она завоевала бронзовую награду.