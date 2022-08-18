Спортсменка повідомила жахливу новину

Серед загиблих у гуртожитку, куди вранці 18 серпня влучила російська ракета – мати легкоатлетки Катерини Табашник. Спортсменка повідомила про жахливу звістку у своєму інстаграмі.

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Спортсменка опублікувала у сторіс фото зі свічею і словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю".

Русский мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу,

– написала Катерина у мережі.

У сторіс з руїнами гуртожитку, де жила родина Табашник, Катерина також позначила російських спортсменів – Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

Суспільне повідомляє, що під завалами у гуртожитку знайшли нагороди й грамоти Катерини Табашник, які зберігала родина.

Наслідки "руского міра" на Харківщині / Фото з інстаграму спортсменки

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття Катарині Табашник.

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