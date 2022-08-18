Мати легкоатлетки Табашник загинула внаслідок обстрілу Харкова
російські загарбники обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Відомо про 3 жертв та 18 поранених.
До теми Внаслідок ворожого обстрілу Харкова загинула мати легкоатлетки Табашник
Серед загиблих у гуртожитку – мати легкоатлетки Катерини Табашник. Про це спортсменка сповістила у своїх соцмережах.
Тіло 60-річної матері Табашник брат спортсменки Юрій знайшов під завалами разом з рятувальниками. Жінку завалило у власній кімнаті на третьому поверсі гуртожитку.
На фото видно, що у кімнаті матері Катерини та Юрія зруйновані стіни.
Брат спортсменки розбирає завали після обстрілу / Фото Суспільне
Мама тут сама була. Я в іншому місці був. Сусіди зателефонували, приїхав. Разом з рятувальниками знайшов тіло своєї мами. Була у кімнаті. "Під**аси ху**ять по мирних мешканцях. Розповідають, що якісь військові об’єкти. Які? Гуртожиток? Військовий об‘єкт? Шкода всіх. Шкода тих, кого ще не знайшли. Треба триматися і давати їм звіздюлів,
– сказав Юрій.
Серед уламків на місці обстрілу можна помітити медалі та грамоти сестри з Катери Табашник з українських та міжнародних змагань.
Під завалами знайшли нагороди та грамоти легкоатлетки / Фото Суспільне
Що відомо про легкоатлетку
- 28-річна спортсменка спеціалізується на стрибках у висоту. Її особистий рекорд складає 1.96 метрів.
- Цього червня легкоатлетка з повторенням рекорду сезону виграла турнір зі стрибків у висоту у Женеві.
- Табашник у 2022 році виступила на трьох етапах Діамантової ліги у 2022 році. У польській Сілезії вона здобула бронзову нагороду.