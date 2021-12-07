Бою з Усиком не буде: WBC зобов'язала Тайсона Ф'юрі битися з офіційним претендентом

Чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі доведеться зачекати з боєм проти Олександра Усика. WBC зобов'язала Тайсона битися з офіційним претендентом.

Ф'юрі доведеться битися з Уайтом

Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі та тимчасового чемпіона WBC Ділліана Уайта розпочати переговори про поєдинок.

До речі Візьми свої гроші і звали, – Ф'юрі вимагає у Джошуа дозволу на бій з Усиком

WBC видала наказ про початок періоду відкритих переговорів між Ф'юрі та Уайтом.

Організація вже поінформувала промоутерську компанію Top Rank Боба Арума та Queensberry Promotions Френка Уоррена (представники Ф'юрі), а також Matchroom Boxing Едді Хірна (промоутер Уайта).

Ф'юрі та Уайт можуть отримати понад 30 днів для переговорів. У разі потреби боксерам нададуть додатковий час через різдвяні свята.

Якщо представники боксерів не домовляться про бій, то WBC оголосить про початок промоутерських торгів. Тоді поєдинок Ф'юрі – Уайт буде організовувати промоутер, який зробить найкращу пропозицію на торгах.

Ф'юрі не стане суперником Усика

У жовтні 2021 року Ф'юрі після перерви в понад рік повернувся у ринг та нокаутував Деонтея Уайлдера. Команда Тайсона та сам боксер все частіше почали говорити про бій з володарем поясів WBO, WBA, IBF Олександром Усиком.

У ЗМІ навіть була інформація, що представники Тайсона виходили на Усика.

У WBC були готові дозволити Ф'юрі провести бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. На організацію поєдинку виділили місяць.

Водночас у WBC попередили, що Тайсону доведеться битися проти Уайта, якщо він не домовиться з Усиком.

На заваді поєдинку Олександра й Тайсона став Ентоні Джошуа, з яким українець має провести реванш. Тільки тепер стало відомо, що Джошуа може відмовитися від реваншу.

. Ділліан Уайт провів 30 поєдинків і здобув 28 перемог (19 нокаутом). У його пасиві поразки Джошуа та Олександру Повєткіну.