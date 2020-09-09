Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу побоюється протестів ультрас київського клубу. Фахівець прийняв рішення не переселятися з бази клубу в орендовану квартиру в місті.

75-річний фахівець вирішив залишитися в своїх апартаментах в Кончі-Заспі, де територія добре охороняється. Про це повідомляє видання Ziare.

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Луческу прийняв таке рішення через дії ультрас, які вороже ставляться до нового головного тренера "Динамо".

Конфлікт ультрас та Луческу: головне

Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.

Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло два матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря".