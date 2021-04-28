Боєць UFC Вайдман показав рентген моторошного перелому ноги: фото

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Кріс Вайдман зазнав моторошної травми у бою проти Юраї Холла у рамках UFC 261. 36-річний американець зламав ногу.

Боєць зможе тренуватися через 6 місяців

Вайдман опублікував рентгенівські знімки свого страшного перелому ноги. Кріс показав свою ногу до та після оперативного хірургічного втручання.

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За попередніми прогнозами лікарів, Кріс зможе пересуватися без милиць не раніше ніж через 8 тижнів. Повернутися до тренувань – у проміжку від пів року до 12 місяців.