Боєць зможе тренуватися через 6 місяців
Вайдман опублікував рентгенівські знімки свого страшного перелому ноги. Кріс показав свою ногу до та після оперативного хірургічного втручання.
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За попередніми прогнозами лікарів, Кріс зможе пересуватися без милиць не раніше ніж через 8 тижнів. Повернутися до тренувань – у проміжку від пів року до 12 місяців.
- Вайдман зламав ногу на старті поєдинку проти Юраї Холла. Після удару здалося, що американець невдало приземлився на ногу та зламав її.
- Але у повторі стало зрозуміло, що Вайдман зазнав травми під час удару. Американський боєць влучив Холлу найслабшою ділянкою ноги у найбільш міцну.
- Бій було зупинено на 17 секунді й Холл був оголошений переможцем.