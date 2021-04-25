Бій тривав 17 секунд
Поєдинок розпочався з ударів американця Вайдмана, однак Холл зміг тримати безпечну дистанцію.
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Вайдман вирішив пустити в хід ноги й виконав першу спробу лоу-кіка. На жаль для Кріса, спроба стала фатальною. Після удару здалося, що американець невдало приземлився на ногу та зламав її.
Але у повторі помітно, що Вайдман зазнав травми під час удару. Американський боєць влучив Холлу найслабшою ділянкою ноги у найбільш міцну.
Юраї Холл був шокований через травму суперника. Він присів біля клітки і майже не звертав уваги на тренера.
У підсумку бій зупинили через 17 секунд після початку. Вайдману оперативно почали надавати медичну допомогу і винесли на ношах з октагону.
- В історії UFC бійці не так часто зазнавали перелому ноги. Двічі моторошні травми ставалися під час поєдинків Вайдмана.
- Одна з таких сталася під час поєдинку проти Андерсона Сілви. У другому поєдинку між бійцями Сілва зазнав відкритого перелому ноги у другому раунді поєдинку.