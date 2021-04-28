Боец сможет тренироваться через 6 месяцев
Вайдман опубликовал рентгеновские снимки своего страшного перелома ноги. Крис показал свою ногу до и после оперативного хирургического вмешательства.
Смотрите также Боец UFC жутко сломал ногу после неудачного лоу-кика: видео
По предварительным прогнозам врачей, Крис сможет передвигаться без костылей не ранее чем через 8 недель. Вернуться к тренировкам – в промежутке от полугода до 12 месяцев.
- Вайдман сломал ногу на старте поединка против Юраи Холла. После удара показалось, что американец неудачно приземлился на ногу и сломал ее.
- Но в повторе стало понятно, что Вайдман получил травму во время удара. Американский боец попал Холлу самым слабым участком ноги в наиболее прочный.
- Бой был остановлен на 17 секунде и Холл был объявлен победителем.