Боснійські фанати влаштували бійку з українцями через прапор Росії: відео інциденту

17 листопада 2021 , 07:10
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Джерело:

N1 Info

Початок матчу Боснія і Герцеговина – Україна (0:2) запам'ятався неприємним інцидентом на трибунах. Все через російський прапор.

Українці пронесли на стадіон прапор Росії та перевернули його, щоб "потролити" росіян. При цьому боснійцям здалося, що українці з метою провокації пронесли прапор Сербії, до якої дуже погано ставляться. Тож місцеві фанати вирішив забрати цей прапор.

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Інцидент спровокувало угрупування BHFanaticos, які намагались прорватись на гостьовий сектор. Втім, поліція швидко втрутилась, не давши агресивним боснійцям прорватись. Додамо, що BHFanaticos – одне з найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині, яке налічує більше 1000 осіб.

Відео інциденту

Боснія і Герцеговина – Україна: коротко про матч

  • Збірна України продовжуватиме боротися за вихід на чемпіонат світу. Пазл склався. Ми обіграли Боснію, а Франція виграла у Фінляндії – 2:0.
  • Хоча перший тайм додав сивого волосся українським фанатам. Дуже млява гра без гостроти в атаці.
  • А у захисті провал на 45-й хвилині. І просто неймовірний сейв Георгія Бущана. Воротар врятував нашу команду після удару головою Хаджикадуніча. М'яч потрапив у стойку, але ніхто не встиг його добити в сітку.
  • Після перерви нам удався швидкий гол. Циганков прострілив на Ярмоленка, той не зміг пробити, але приспів Зінченко і відправив м'яч у порожні ворота.
  • Потім знову був суперсейв Бущана. А добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч.
Автор: Юрій Семенюк