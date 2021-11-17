Боснійські фанати влаштували бійку з українцями через прапор Росії: відео інциденту

Початок матчу Боснія і Герцеговина – Україна (0:2) запам'ятався неприємним інцидентом на трибунах. Все через російський прапор.

Українці пронесли на стадіон прапор Росії та перевернули його, щоб "потролити" росіян. При цьому боснійцям здалося, що українці з метою провокації пронесли прапор Сербії, до якої дуже погано ставляться. Тож місцеві фанати вирішив забрати цей прапор.

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Інцидент спровокувало угрупування BHFanaticos, які намагались прорватись на гостьовий сектор. Втім, поліція швидко втрутилась, не давши агресивним боснійцям прорватись. Додамо, що BHFanaticos – одне з найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині, яке налічує більше 1000 осіб.

Відео інциденту

Боснія і Герцеговина – Україна: коротко про матч