Перед початком матчу українські вболівальники вивісили флаг України, що не сподобалось боснійським фанатам.
Як це було Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів
Інцидент спровокувало угрупування BHFanaticos, які намагались прорватись на гостьовий сектор. Втім, поліція швидко втрутилась, не давши агресивним боснійцям прорватись. Додамо, що BHFanaticos – одне з найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині, яке налічує більше 1000 осіб.
Відео інциденту
Боснія і Герцеговина – Україна: коротко про матч
- Збірна України продовжуватиме боротися за вихід на чемпіонат світу. Пазл склався. Ми обіграли Боснію, а Франція виграла у Фінляндії – 2:0.
- Хоча перший тайм додав сивого волосся українським фанатам. Дуже млява гра без гостроти в атаці.
- А у захисті провал на 45-й хвилині. І просто неймовірний сейв Георгія Бущана. Воротар врятував нашу команду після удару головою Хаджикадуніча. М'яч потрапив у стойку, але ніхто не встиг його добити в сітку.
- Після перерви нам удався швидкий гол. Циганков прострілив на Ярмоленка, той не зміг пробити, але приспів Зінченко і відправив м'яч у порожні ворота.
- Потім знову був суперсейв Бущана. А добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч.