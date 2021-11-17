Перед початком матчу українські вболівальники вивісили флаг України, що не сподобалось боснійським фанатам.

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Інцидент спровокувало угрупування BHFanaticos, які намагались прорватись на гостьовий сектор. Втім, поліція швидко втрутилась, не давши агресивним боснійцям прорватись. Додамо, що BHFanaticos – одне з найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині, яке налічує більше 1000 осіб.

Відео інциденту

Боснія і Герцеговина – Україна: коротко про матч