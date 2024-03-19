"У Боснії тільки один гравець з національного чемпіонату": Ребров назвав переваги України

Збірну України очікує надзвичайно важливий матч з командою Боснії і Герцеговини. Перемога в Зениці відкриє шлях до фіналу плей-оф відбору Євро-2024.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров зібрав футболістів ще 14 березня. Для цього навіть довелося перенести кілька матчів 21-го туру УПЛ за участю Динамо, Шахтаря та Дніпра-1.

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Ребров впевнений у готовності команди

Завдяки цьому Ребров отримав для підготовки до вирішального матчу на кілька днів більше, ніж суперник. Адже переважна більшість гравців Боснії та Герцеговини представляють закордонні клуби.

Те, що збірна зібралась на кілька днів раніше – це навіть більше для того, щоб нагадати гравцям, що ми маємо робити, тому що у Боснії та Герцеговина тільки один гравець з національного чемпіонату. У них усі грають за кордоном, тому вони не мали змоги зібратись раніше і я вдячний клубам, які пішли нам на зустріч і зіграли раніше – Динамо, Шахтарю та Дніпру-1. Вони дали нам змогу підготуватись більш щільно до цієї зустрічі, тому я вважаю, що збір пройшов дуже гарно і я впевнений, що ми готові,

– зауважив Ребров.

Зазначимо, що тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав усіх найсильніших гравців. Деяке занепокоєння викликає готовність Віктора Циганкова, який пропустив матч чемпіонату проти Хетафе (0:1) через травму.

Наразі вінгер Жирони тренується за індивідуальним планом. За словами лікаря збірної Романа Жолобайлюка, позитивна динаміка у відновленні дає надію, що до матчу з Боснією Циганков буде у повній готовності.

Півфінальний матч відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець поєдинку зустрінеться з тріумфатором півфіналу Ізраїль – Ісландія.