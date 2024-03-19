Правий вінгер отримав ушкодження у матчі Жирони проти Осасуни. Віктор віддав гольову передачу, але покинув поле по ходу другого тайму. Відразу після заміни на коліно Циганкова наклали пов'язку із льодом.

Цікаво Бущан пояснив, завдяки чому Лунін посадив найдорожчого воротаря в історії на лаву запасних Реала

Слова лікаря вселяють надію

Поєдинок проти Хетафе українець пропустив та вирушив у розташування збірної України, де повинно стати відомо, чи зможе Циганков взяти участь у найближчому матчі "синьо-жовтих".

Як повідомила пресслужба УАФ, в одного із лідерів Жирони ушкодження медіальної колатеральної зв’язки колінного суглоба. Наразі футболіст тренується індивідуально.

Головний лікар української збірної Роман Жолобайлюк розповів, що є позитивна динаміка у відновлення Віктора, яка надію на те, що Циганков допоможе команді у важливому півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо. Зустріч відбудеться 21 березня о 21:45 (за Києвом) у Зениці (на полі боснійців). Переможець цього вийде на тріумфатора іншого півфіналу плей-оф Ізраїль – Ісландія. Фінал плей-оф запланований на 26 березня.

Раніше головний тренер збірної Сергій Ребров запевняв, що все залежить від відновлення Віктора. Також наставник відзначив важливість Циганкова у національній команді, але заявив, що в його обоймі ще багато гравців, які можуть замінити жирондинця на футбольному полі.