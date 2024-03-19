Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров собрал футболистов еще 14 марта. Для этого даже пришлось перенести несколько матчей 21-го тура УПЛ с участием Динамо, Шахтера и Днепра-1.

Читайте также Тренер боснийцев тянет за Россию: Украина Реброва попытается проучить коуча на пути к Евро-2024

Ребров уверен в готовности команды

Благодаря этому Ребров получил для подготовки к решающему матчу на несколько дней больше, чем соперник. Ведь подавляющее большинство игроков Боснии и Герцеговины представляют зарубежные клубы.

То, что сборная собралась на несколько дней раньше – это даже больше для того, чтобы напомнить игрокам, что мы должны делать, потому что в Боснии и Герцеговине только один игрок из национального чемпионата. У них все играют за рубежом, поэтому они не имели возможности собраться раньше и я благодарен клубам, которые пошли нам на встречу и сыграли раньше – Динамо, Шахтеру и Днепру-1. Они дали нам возможность подготовиться более плотно к этой встрече, поэтому я считаю, что сбор прошел очень хорошо и я уверен, что мы готовы,

– отметил Ребров.

Отметим, что тренерский штаб "сине-желтых" вызвал всех сильнейших игроков. Некоторое беспокойство вызывает готовность Виктора Цыганкова, который пропустил матч чемпионата против Хетафе (0:1) из-за травмы.

Сейчас вингер Жироны тренируется по индивидуальному плану. По словам врача сборной Романа Жолобайлюка, положительная динамика в восстановлении дает надежду, что к матчу с Боснией Цыганков будет в полной готовности.

Важно! Полуфинальный матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель поединка встретится с триумфатором полуфинала Израиль – Исландия.