Боснія, скільки коштує совість? Легенда збірної України шокований спарингом проти росії

10 вересня 2022 , 18:02
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Джерело:

інстаграм Андрія Пятова

Андрій Пятов не розуміє, як боснійська збірна могла погодитись на товариський матч проти команди з країни-агресора. Нагадаємо. що гра ще й має пройти на території рф.

Днями футбольна збірна Боснії та Герцеговини оголосила про проведення товариського матчу з росією. Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення.

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Особливо в шоці українські гравці. На своїй сторінці в інстаграм про рішення боснійцев висловився і екскапітан "синьо-жовтих" Андрій Пятов.

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини, скільки коштує совість? Коли агресор тероризує країну-сусіда та погрожує всьому світу голодом, холодом та ядерною катастрофою, ви хочете виходити з ними на одне поле? Коли для всіх притомних людей відповіді на ці питання очевидні, ви підтримуєте вбивства, насилля та терор. Спорт поза політикою?
– пише Пятов.

Що відомо про гру

  • Збірна Боснії та Герцеговини повідомила, що планує зіграти у товариському матчі проти росії.
  • Поєдинок запланований на 19 листопада у санкт-петербурзі.
  • Провідні футболіст Боснії і Герцеговини проти проведення такого поєдинку та наголосили, що не поїдуть до росії.
  • Капітан збірної Едін Джеко наголосив, що він солідарний з народом України.
  • УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити цього матчу.
  • На росіян очікують і інші товариські матчі – проти збірної Киргизії та Ірану на виїзді.
Автор: Анатолій Дерека