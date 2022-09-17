Велика помилка – грати з нацією-агресором: Шевченко обурений грою збірної росії

Колишній гравець та тренер збірної України висловився про можливий матч росіян в санкт-петербурзі. Андрій Миколайович нагадав світу, ким є представники рф.

Збірна Боснії та Герцеговини з футболу опинилась у центрі гучного скандалу. Місцева федерація вирішила провести товариський матч зі збірною росією.

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Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення, особливо в Україні. Своє нерозуміння такого матчу висловив і легенда українського футболу Андрій Шевченко.

Ми з українською федерацією вже говорили про цей матч, але я хотів би дещо повторити. Кожен день в Україні через війну гинуть діти та дорослі. Велика помилка – грати товариський матч із нацією, яка є агресором,

– заявив Андрій Шевченко.

Раніше УАФ звернулась до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення матчу росія – Боснія та Герцеговина. Матч призначений на 19 листопада у санкт-петербурзі.

Що відомо про гру