У німецькому Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2024. 53 європейські збірні дізнались своїх суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи.

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Серед них була і Україна, яка потрапила у квінтет С, пише 24 канал. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Повний склад груп виглядає так:

А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.

В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.

С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.

D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.

E: Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова.

F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.

G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.

H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно.

I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.

J: Португалія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Формат відбору

Напряму на Євро-2024 вийшла країна-господарка Німеччина. Також до неї доєднаються чемпіони та віцечемпіони груп. Розклад турів відбору наступний:

1 тур – 23-25 березня 2023 року

2 тур – 26-28 березня 2023 року

3 тур – 16-17 червня 2023 року

4 тур – 19-20 червня 2023 року

5 тур – 7-9 вересня 2023 року

6 тур – 10-12 вересня 2023 року

7 тур – 12-14 жовтня 2023 року

8 тур – 15-17 жовтня 2023 року

9 тур – 16-18 листопада 2023 року

10 тур – 19-21 листопада 2023 року

Важливо знати. Збірна Росії не допущена до відбору на чемпіонат Європи через війну, яку її країна розв'язала проти України.

Ще три путівки на чемпіонат будуть розіграні серед найкращих команд дивізіонів Ліги націй, які не зможуть подолати класичну кваліфікацію. Сам Євро пройде з 14 червня по 14 липня у десяти німецьких містах:

Берлін

Мюнхен

Дортмунд

Франкфурт-на-Майні

Гельзенкірхен

Штутгарт

Гамбург

Лейпциг

Дюссельдорф

Кельн

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Європи є збірна Італії. На Євро-2020, яке пройшло влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" виграла фінал у Англії в серії пенальті. Цікаво, що обидві ці команди стануть суперниками українців у чинному відборі.

Відеоогляд фіналу Євро-2020: