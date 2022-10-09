У німецькому Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2024. 53 європейські збірні дізнались своїх суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи.
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Серед них була і Україна, яка потрапила у квінтет С, пише 24 канал. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Повний склад груп виглядає так:
А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.
В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.
С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.
E: Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова.
F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.
G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.
H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно.
I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.
J: Португалія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.
Формат відбору
Напряму на Євро-2024 вийшла країна-господарка Німеччина. Також до неї доєднаються чемпіони та віцечемпіони груп. Розклад турів відбору наступний:
- 1 тур – 23-25 березня 2023 року
- 2 тур – 26-28 березня 2023 року
- 3 тур – 16-17 червня 2023 року
- 4 тур – 19-20 червня 2023 року
- 5 тур – 7-9 вересня 2023 року
- 6 тур – 10-12 вересня 2023 року
- 7 тур – 12-14 жовтня 2023 року
- 8 тур – 15-17 жовтня 2023 року
- 9 тур – 16-18 листопада 2023 року
- 10 тур – 19-21 листопада 2023 року
Ще три путівки на чемпіонат будуть розіграні серед найкращих команд дивізіонів Ліги націй, які не зможуть подолати класичну кваліфікацію. Сам Євро пройде з 14 червня по 14 липня у десяти німецьких містах:
- Берлін
- Мюнхен
- Дортмунд
- Франкфурт-на-Майні
- Гельзенкірхен
- Штутгарт
- Гамбург
- Лейпциг
- Дюссельдорф
- Кельн
Нагадаємо, що чинним чемпіоном Європи є збірна Італії. На Євро-2020, яке пройшло влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" виграла фінал у Англії в серії пенальті. Цікаво, що обидві ці команди стануть суперниками українців у чинному відборі.
Відеоогляд фіналу Євро-2020: