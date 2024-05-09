Хитрий хід Реала: Боруссії Дортмунд фінансового вигідніше програти у фіналі Ліги чемпіонів

За результатами матчів півфіналу Ліги чемпіонів, фіналістами стали Боруссія Дортмунд та Реал Мадрид. Фінал відбудеться 1 червня о 22:00 за київським часом на стадіоні "Вемблі".

У півфіналі Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд перемогла ПСЖ за сумою двох матчів з рахунком 0:2. Водночас Реал та Баварія спочатку розписали нічию (2:2), а в другому матчі "вершкові" на останніх хвилинах вирвали перемогу (2:1).

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Нюанси в трансфері футболіста між клубами

Іспанське видання стверджує, що Боруссії Дортмунд буде фінансового вигідніше, щоб Реал переміг у фіналі Ліги чемпіонів.

Все через певні нюанси в контракті Джуда Беллінгема. У трансферній угоді футболіста щодо його переходу з Боруссії Дортмунд в Реал прописані додаткові бонуси в розмірі 25 мільйонів євро, якщо "вершкові" здобудуть трофей.

Якщо "джмелі" переможуть в Лізі чемпіонів, то отримають лише 20 мільйонів євро порівняно з тим, що вони вже заробили від УЄФА в сезоні-2023/2024.

Джуд Беллінгем у сезоні-2023/2024 провів за Реал 10 матчів, у яких забив 4 голи і віддав таку ж кількість гольових передач.

Нагадаємо, що Беллінгем перейшов з Боруссії Дортмунд в Реал у липні 2023 року.