В полуфинале Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд победила ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 0:2. В то же время Реал и Бавария сначала расписали ничью (2:2), а во втором матче "сливочные" на последних минутах вырвали победу (2:1).

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Нюансы в трансфере футболиста между клубами

Испанское издание утверждает, что Боруссии Дортмунд будет финансового выгоднее, чтобы Реал победил в финале Лиги чемпионов.

Все из-за определенных нюансов в контракте Джуда Беллингема. В трансферном соглашении футболиста по его переходу из Боруссии Дортмунд в Реал прописаны дополнительные бонусы в размере 25 миллионов евро, если "сливочные" добудут трофей.

Если "шмели" победят в Лиге чемпионов, то получат лишь 20 миллионов евро по сравнению с тем, что они уже заработали от УЕФА в сезоне-2023/2024.

Справка. Джуд Беллингем в сезоне-2023/2024 провел за Реал 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал такое же количество голевых передач.

Напомним, что Беллингем перешел из Боруссии Дортмунд в Реал в июле 2023 года.