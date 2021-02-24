МанСіті впевнено обіграв Боруссію в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією М та Манчестер Сіті у середу, 24 лютого, перемогу здобула англійська команда.

Боруссія М – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Сілва, 29, Жезус, 65

МанСіті захопив ініціативу від стартового свистка. В деякі відрізки гості просто затискали суперників біля їх штрафної, не даючи перейти центр поля. Як підсумок – гравці Боруссії не завдали жодного удару по воротах суперника за весь перший тайм.

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Але така насичена лінія захисту створювала проблеми й для "містян". Команда доволі довго не могла пробити Зоммера. Але у першому таймі це таки вдалося. Після навісу Канселу Бернарду Сілва головою переправив м'яч у ворота суперника.

Відео голу Сілви

У другому таймі гра була дещо жвавіша на початку. Особливо, коли команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Жезус не зумів вчасно завдати удару по воротах (заблокували). А після цього у протилежних воріт Плеа ефектно пробивав п'ятою – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від штанги.

Та після цього МанСіті таки вдалося забити вдруге. І знову Канселу навісив, а Сілва пробив головою. Але цього разу це був не удар по воротах, а скидка на Жезуса. І вже нападник в дотик переправив м'яч у ворота.

Відео голу Жезуса

Згодом номінальні гості мали ще декілька нагод відзначитися, але не реалізували їх.

Тепер на команди очікує матч-відповідь. Саме він і повинен дати відповідь на те, хто вийде в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Гра відбудеться 16 березня.