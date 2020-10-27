Російський "Локомотив" зазнав поразки вдома в Лізі чемпіонів. Московський клуб поступився чинному переможцю турніру німецькій "Баварії".

Локомотив – Баварія 1:2

Голи: Міранчук, 70 – Горецка, 13, Кімміх, 79

На початку матчі обидві команди обмінялися гострими випадками. При цьому в обох випадках удари по воротах були головою. Та якщо Смолов пробив точно в руки Нойєру, то Левандовський сам змарнував нагоду, влучивши в себе.

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Та все ж саме гравці "Баварії" першими забили в цьому матчі. Толіссо навісив на фланг у штрафний майданчик, і Павар у повітрі в дотик скинув м'яч під удар. Першим на м'ячі опинився Горецка.

Згодом Павар у схожий спосіб міг оформити ще один результативний пас. Але Коман влучив у штангу.

"Баварія" продовжувала контролювати гру. Але у першому таймі більше забити не вдалося.

Другий тайм розпочався з моментів гостей. І забити міг Кімміх. Він опинився у штрафному майданчику за декілька метрів від воріт. Але після його удар м'яч пригальмував, вдарившись об ноги гравця "Локомотива" і не встиг закотитися у ворота.

А згодом у матчі стався доволі спірний момент Спочатку арбітр призначив пенальті за фол на Левандовському у штрафному майданчику. Але переглянувши відеоповтор, змінив своє рішення.

В середині другого тайму "Локомотиву" вдалося зрівняти рахунок. Одна з контратак закінчилася прострілом Зе Луїша на Міранчука, який вибіг з-за спин захисників. І той в дотик відправив м'яч у ворота "Баварії".

Та радість господарів поля була не довгою. Вже за дев'ять хвилин "Баварія" знову була попереду. На Кімміха віддали, з першого погляду, доволі незручний пас. М'яч аж підлетів в повітря, коли гравець "Баварії" намагався його зупинити. Однак це зіграло на руку Кімміху – він потужно пробив з розвороту точно в кут воріт.

"Локомотив" мав шанс врятувати нічию в цьому матчі. Але не вдалося. "Баварія" перемагає.

Відеоогляд матчу Локомотив – Баварія