Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид: де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів-2024 в Україні

У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів-2023/2024 залишилось провести лише одну гру. 1 червня у фіналі найпрестижнішого єврокубкового турніру зійдуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал.

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться на англійському "Вемблі". Українські уболівальники зможуть переглянути цікаве протистояння біля своїх екранів, пише 24 Канал.

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Хто покаже фінальний матч Ліги чемпіонів

Поєдинок між Боруссією та Реалом у прямому ефірі покаже канал "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний" медіасервісу MEGOGO. Перед та після матчу відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів, які обговорять усе, що стосується цього фіналу.

Початок фіналу Ліги чемпіонів-2024 Боруссія – Реал 1 червня о 22:00 (за київським часом). Цю зустріч розсудить словенський арбітр Славко Вінчіч, який вже судив у цьому розіграші турніру поєдинок за участю клубу із Дортмунда.

Коментувати фінал будуть популярні коментатори Віталій Волочай і Вадим Скічко.

Також фінал ЛЧ-2024 можна буде переглянути на платформі Volia TV. А сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку та буде тримати у курсі усіх подій безпосередньо навколо гри.

Відзначимо, що українському уболівальнику, можливо, буде за кого повболівати у цьому фіналі ЛЧ. Андрій Лунін, попри новини про хворобу, потрапив у заявку Реала на цю фінальну зустріч. Однак наразі невідомо, чи буде Карло Анчелотті ризикувати, випускаючи українського воротаря на поле після пропущених тренувань. Ймовірно, ставка буде зроблена на Тібо Куртуа, який відновився від двох ушкоджень.