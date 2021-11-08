Борець Алієв здобув для України історичне "золото" чемпіонату світу U-23: відео

Скарбничка збірної України поповнилась ще одним "золотом" чемпіонату світу з боротьбу U-23. Мухаммед Алієв здобув медаль найвищого ґатунку.

Непереможний українець

Вільники з двома нагородами повертаються з Сербії в Україну. Мухаммед Алієв став чемпіоном світу до 23-х років у вазі до 86 кілограмів, а днем раніше "бронзу" приніс Данило Стасюк у ваговій категорії до 97 кілограмів.

До теми Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео

Українець розпочав свою упевнену ходу з перемоги в 1/8 фіналу над представником Узбекистану (16:7). Найспекотнішим був другий поєдинок, у якому Алієв боровся проти німця. Сутичка завершилась мировим рахунком 4:4, але далі у півфінал пробився саме наш спортсмен. За крок до фіналу борець з Росії не став на перешкоді Алієву – Мухаммед у наступний раунд, де змагався за "золото".

У вирішальній сутичці за звання чемпіона світу U-23 суперником українця став іранець Саджадом Голамі. Алієв був сильнішим – 11:4.

Фінальна сутичка Мухаммеда Алієва: відео

Алієв – чемпіон світу до 23-х років з боротьби. Мухаммед приніс Україні історичну перемогу. Він став першим українським вільником, якому вдалося виграти світову першість серед спортсменів до 23 років.

Українські борчині перед цим здобули 7 нагород на сербській землі. Чемпіонками світу стали Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук та Анастасія Альпєєва. Ще два "срібла" та дві "бронзи" завоювали Катерина Зелених, Соломія Винник та Оксана Чудик, Марія Винник відповідно.

Такий результат дозволив українській збірній посісти перше місце та перемогти у загальному командному заліку. За спиною України залишились Росія та США. Таке досягнення стало історичним для дівчат.