Борець Алієв здобув для України історичне "золото" чемпіонату світу U-23: відео
Джерело:24 канал
Скарбничка збірної України поповнилась ще одним "золотом" чемпіонату світу з боротьбу U-23. Мухаммед Алієв здобув медаль найвищого ґатунку.
Непереможний українець
Вільники з двома нагородами повертаються з Сербії в Україну. Мухаммед Алієв став чемпіоном світу до 23-х років у вазі до 86 кілограмів, а днем раніше "бронзу" приніс Данило Стасюк у ваговій категорії до 97 кілограмів.
До теми Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео
Українець розпочав свою упевнену ходу з перемоги в 1/8 фіналу над представником Узбекистану (16:7). Найспекотнішим був другий поєдинок, у якому Алієв боровся проти німця. Сутичка завершилась мировим рахунком 4:4, але далі у півфінал пробився саме наш спортсмен. За крок до фіналу борець з Росії не став на перешкоді Алієву – Мухаммед у наступний раунд, де змагався за "золото".
У вирішальній сутичці за звання чемпіона світу U-23 суперником українця став іранець Саджадом Голамі. Алієв був сильнішим – 11:4.
Фінальна сутичка Мухаммеда Алієва: відео
Алієв – чемпіон світу до 23-х років з боротьби. Мухаммед приніс Україні історичну перемогу. Він став першим українським вільником, якому вдалося виграти світову першість серед спортсменів до 23 років.Відео з нагородження Алієва можна переглянути за посиланням.
- Українські борчині перед цим здобули 7 нагород на сербській землі. Чемпіонками світу стали Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук та Анастасія Альпєєва. Ще два "срібла" та дві "бронзи" завоювали Катерина Зелених, Соломія Винник та Оксана Чудик, Марія Винник відповідно.
- Такий результат дозволив українській збірній посісти перше місце та перемогти у загальному командному заліку. За спиною України залишились Росія та США. Таке досягнення стало історичним для дівчат.