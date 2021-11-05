Один день – дві медалі для України

Перші нагороди чемпіонату світу до 23-х років Україні принесли Соломія Винник та Оксана Чудик. Першою на килим вийшла Соломія.

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Винник впевнено здолала своїх суперниць на шляху до золотого фіналу, де на неї вже чекала сильна представниця Польщі Ангеліна Лисак. Відзначимо, що Лисак раніше виступала під "синьо-жовтим" прапором. На жаль, українці не вдалось стати переможницею сутички. Соломія Винник – віцечемпіонка світу у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Винник – Лисак відеоогляд

Винник відкрила відлік медалей в українській скарбничці. Другою на килим вийшла Оксана Чудик. Українка змагалась у вазі до 68 кілограмів. У півфіналі Чудик програла французькій борчині (3:0) та отримала право поборотись за "бронзу".

Сутичка за 3 місце проти представниці з США видалась дуже напруженою До кінця поєдинку не було зрозуміло, хто візьме медаль. Чудик проявила характер та принесла Україні другу за день нагороду – "бронза" у руках українки.

Чудик – Фіске відеоогляд

День видався вдалим для інших українських борчинь. Відразу 5 спортсменок пройшли у фінали, які відбудуться 5 листопада. Початок вирішальних сутичок – 19:00. Цього дня свій шлях на чемпіонаті світу розпочинають вільники.

Хто вийшов у фінал чемпіонату світу?