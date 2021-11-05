Один день – дві медалі для України
Перші нагороди чемпіонату світу до 23-х років Україні принесли Соломія Винник та Оксана Чудик. Першою на килим вийшла Соломія.
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Винник впевнено здолала своїх суперниць на шляху до золотого фіналу, де на неї вже чекала сильна представниця Польщі Ангеліна Лисак. Відзначимо, що Лисак раніше виступала під "синьо-жовтим" прапором. На жаль, українці не вдалось стати переможницею сутички. Соломія Винник – віцечемпіонка світу у ваговій категорії до 59 кілограмів.
Винник – Лисак відеоогляд
Сутичка за 3 місце проти представниці з США видалась дуже напруженою До кінця поєдинку не було зрозуміло, хто візьме медаль. Чудик проявила характер та принесла Україні другу за день нагороду – "бронза" у руках українки.
Чудик – Фіске відеоогляд
Хто вийшов у фінал чемпіонату світу?
- Марія Винник (53 кілограмів, за "бронзу")
- Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів, за "золото")
- Катерина Зелених (62 кілограмів за "золото")
- Анастасія Лавренчук (65 кілограмів, за "золото")
- Анастасія Алпєєва (72 кілограмів, за "золото")