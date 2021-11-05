Вирвала третє місце
У другий день фіналів українські борчині здобули ще 5 нагород на чемпіонаті світу до 23-х років у Сербії. Було аж 5 фіналів, де наші дівчата змагались за медалі. Першою на килим серед українок вийшла Марія Винник.
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Українка позмагалась за "бронзу" у ваговій категорії до 53 кілограмів. Її суперницею була представниця Молдови Маріана Драгутан. Винник першою повела у рахунку після пасивної боротьби від суперниці. Але борчині з Молдови швидко вдалось відквитати очки.
Все вирішувалось в останні секунд сутички. Марія проявила характер на вирвавши третє місце у суперниці.
Український гімн та перше "золото" від Акобії
Наступною на килим вийшла 22-річна Аліна Акобія-Грушина.
У золотій сутичці у Сербії суперницею Аліни стала непоступлива росіянка Крістіна Міхнєва. Вже з перших секунд було видно величезне бажання українки стати чемпіонкою світу. Грушина першою розмочила нулі на табло, але суперниця швидко зрівняла до 1:1.
Акобія-Грушина – чемпіонка світу U-23 / Скриншот із відео
Однак Акобії вдалось витерпіти та протягом усього поєдинку тримати суперницю у напрузі. Аліна дотиснула росіянку та принесла Україні перше "золото" змагань. Український гімн вперше пролунав на сербській землі.
Була кращою, але поступилась
У вазі до 62 кілограмів на нас теж чекав фінал за участю українки. Катерина Зелених боролась за "золото" проти представниці Канади Ани Паули Гонсалес.
Катерина Зелених / Фото facebook.com/ukrwrestling
Українка переконливо вела у рахунку. Катерина потужно виштовхала суперницю за межі килиму та збільшила свою перевагу до 3:0. Зелених повністю домінувала на ринзі, але далі сталось те, чого ніхто не очікував Гонсалес класно ловила українську борчиню на її атаках.
Зелених прикро програла у боротьбі за звання чемпіонки світу. Катерина була змушена тішитись срібною нагородою.
Яскрава перемогу українки на туше
Фінал у ваговій категорії до 65 кілограмів теж був за участю української борчині – Анастасії Лавренчук. Її опоненткою була росіянка Дінара Кудаєва Саліхова. Другий за день українсько-російський фінал.
Анастасія Лавренчук / Фото facebook.com/ukrwrestling
Поєдинок Лавренчук був найкоротшим із сутичок українок. Анастасія ефектно на туше завершила зустріч перемогою – 4:0. Лавренчук – чемпіонка світу у Сербії.
Третє "золото" для України
Останньою у боротьбу за медалі серед борчинь з України вступила Анастасія Алпєєва. Дівчина боролась у вазі до 72 кілограмів. Алпєєва вийшла на килим проти представниці Франції.
Анастасія Алпєєва / Скриншот із відео
Суперниця першою взяла очко через пасивну боротьбу українки. Але далі у сутичці заробляла пункти лише Алпєєва. Анастасія зловила борчиню з Франції на прийомі та вийшла вперед 2:1. Далі суддя показав ще два бали на користь українки, але чомусь на табло їх не було. Українська команда викинула челендж. Після перегляду відеоповтору Анастасії таки додали заслужено здобуті бали – 4:1.
Свого Алпєєва не впустила. Анастасія Алпєєва – третя чемпіонка світу з України у Сербії.
- Другий день жіночих фіналів приніс Україні аж 5 нагород. В усіх сутичках українки здобули нагороди – три чемпіонки світу, ще одне "срібло" та одна "бронза". Браво! Загалом у доробку української жіночої збірної 7 медалей – 3 "золота", 2 "срібла" та 2 "бронзи".