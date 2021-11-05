Вирвала третє місце

У другий день фіналів українські борчині здобули ще 5 нагород на чемпіонаті світу до 23-х років у Сербії. Було аж 5 фіналів, де наші дівчата змагались за медалі. Першою на килим серед українок вийшла Марія Винник.

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Українка позмагалась за "бронзу" у ваговій категорії до 53 кілограмів. Її суперницею була представниця Молдови Маріана Драгутан. Винник першою повела у рахунку після пасивної боротьби від суперниці. Але борчині з Молдови швидко вдалось відквитати очки.

Все вирішувалось в останні секунд сутички. Марія проявила характер на вирвавши третє місце у суперниці.

Український гімн та перше "золото" від Акобії

Наступною на килим вийшла 22-річна Аліна Акобія-Грушина.

Нагадаємо, що саме Аліна повинна була поїхати на Олімпіаду у Токіо та виступати у вазі до 57 кілограмів. Але травма змусила тренерський штаб збірної зробити вимушену заміну. Замість Акобії у Японію поїхала Тетяна Кіт.

У золотій сутичці у Сербії суперницею Аліни стала непоступлива росіянка Крістіна Міхнєва. Вже з перших секунд було видно величезне бажання українки стати чемпіонкою світу. Грушина першою розмочила нулі на табло, але суперниця швидко зрівняла до 1:1.



Акобія-Грушина – чемпіонка світу U-23 / Скриншот із відео

Однак Акобії вдалось витерпіти та протягом усього поєдинку тримати суперницю у напрузі. Аліна дотиснула росіянку та принесла Україні перше "золото" змагань. Український гімн вперше пролунав на сербській землі.

Була кращою, але поступилась

У вазі до 62 кілограмів на нас теж чекав фінал за участю українки. Катерина Зелених боролась за "золото" проти представниці Канади Ани Паули Гонсалес.



Катерина Зелених / Фото facebook.com/ukrwrestling

Українка переконливо вела у рахунку. Катерина потужно виштовхала суперницю за межі килиму та збільшила свою перевагу до 3:0. Зелених повністю домінувала на ринзі, але далі сталось те, чого ніхто не очікував Гонсалес класно ловила українську борчиню на її атаках.

Зелених прикро програла у боротьбі за звання чемпіонки світу. Катерина була змушена тішитись срібною нагородою.

Яскрава перемогу українки на туше

Фінал у ваговій категорії до 65 кілограмів теж був за участю української борчині – Анастасії Лавренчук. Її опоненткою була росіянка Дінара Кудаєва Саліхова. Другий за день українсько-російський фінал.



Анастасія Лавренчук / Фото facebook.com/ukrwrestling

Поєдинок Лавренчук був найкоротшим із сутичок українок. Анастасія ефектно на туше завершила зустріч перемогою – 4:0. Лавренчук – чемпіонка світу у Сербії.

Третє "золото" для України

Останньою у боротьбу за медалі серед борчинь з України вступила Анастасія Алпєєва. Дівчина боролась у вазі до 72 кілограмів. Алпєєва вийшла на килим проти представниці Франції.



Анастасія Алпєєва / Скриншот із відео

Суперниця першою взяла очко через пасивну боротьбу українки. Але далі у сутичці заробляла пункти лише Алпєєва. Анастасія зловила борчиню з Франції на прийомі та вийшла вперед 2:1. Далі суддя показав ще два бали на користь українки, але чомусь на табло їх не було. Українська команда викинула челендж. Після перегляду відеоповтору Анастасії таки додали заслужено здобуті бали – 4:1.

Свого Алпєєва не впустила. Анастасія Алпєєва – третя чемпіонка світу з України у Сербії.