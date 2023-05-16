Боксували в метро: у Харкові відбулась перша велика спортивна подія за час війни

У харківській підземці провели боксерський турнір на честь Героїв оборони Харкова. Усього відбулось 10 двобоїв, у яких взяли участь 20 спортсменів з Олімпійської збірної України.

Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Це перша від початку повномасштабного вторгнення масштабна спортивна подія в місті.

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Містяни сумували за подібним, бо спорт у Харкові дуже люблять. Цього разу з міркувань безпеки турнір довелося провести просто в підземці на станції метро "Захисників України", що символічно.

У Харкові провели боксерський турнір: дивіться відео

Боксерський турнір символізував незламність Харкова

Турнір став особливим для харківських спортсменів, багато з яких тепер не мають змоги тренуватися у своєму рідному місті.

Для мене це перемога над Росією в усьому, тому що ми прикордонне місто і показуємо, що непереможні, незламні,

– сказав один з учасників Данило Мацуров.

Боксерський турнір став ще одним тренуванням перед майбутніми європейськими та світовими чемпіонатами.

"Наприкінці травня поїду в Голландію на альтернативний чемпіонат світу, де не буде росіян і білорусів. Вони тепер боксують в Узбекистані", – зазначив інший учасник Айдер Абдураімов.

Екрани з турніром було також розміщено на вулиці, щоб уникнути масового скупчення людей.

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