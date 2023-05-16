Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Це перша від початку повномасштабного вторгнення масштабна спортивна подія в місті.
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Містяни сумували за подібним, бо спорт у Харкові дуже люблять. Цього разу з міркувань безпеки турнір довелося провести просто в підземці на станції метро "Захисників України", що символічно.
У Харкові провели боксерський турнір: дивіться відео
Боксерський турнір символізував незламність Харкова
Турнір став особливим для харківських спортсменів, багато з яких тепер не мають змоги тренуватися у своєму рідному місті.
Для мене це перемога над Росією в усьому, тому що ми прикордонне місто і показуємо, що непереможні, незламні,
– сказав один з учасників Данило Мацуров.
Боксерський турнір став ще одним тренуванням перед майбутніми європейськими та світовими чемпіонатами.
"Наприкінці травня поїду в Голландію на альтернативний чемпіонат світу, де не буде росіян і білорусів. Вони тепер боксують в Узбекистані", – зазначив інший учасник Айдер Абдураімов.
Екрани з турніром було також розміщено на вулиці, щоб уникнути масового скупчення людей.
Останні події в Харкові
- Російські військові продовжують обстрілювати Харків та область. Зокрема, 15 травня окупанти з артилерії вгатили по житловому сектору в смт Дворічна на Куп'янщині.
- Крім того, ввечері 8 травня росіяни з С-300 обстріляли передмістя Харкова. Було чутно вибухи, але саме місто ракети оминули.
- Попри постійні обстріли, міський голова Харкова анонсував нову хвилю повернення жителів обласного центру. За його словами, цього варто очікувати на початку літа через закінчення навчального року.