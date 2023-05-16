Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Это первое с самого начала полномасштабного вторжения крупное спортивное событие в городе.
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Горожане скучали по такому, потому что спорт в Харькове очень любят. На этот раз из соображений безопасности турнир пришлось провести прямо в подземке на станции метро "Защитников Украины", что символично.
В Харькове провели боксерский турнир: смотрите видео
Боксерский турнир символизировал несокрушимость Харькова
Турнир стал особенным для харьковских спортсменов, многие из которых теперь не имеют возможности тренироваться в своем родном городе.
Для меня это победа над Россией во всем, потому что мы приграничный город и показываем, что непобедимы, несокрушимы,
– сказал один из участников Даниил Мацуров.
Боксерский турнир стал еще одной тренировкой перед будущими европейскими и мировыми чемпионатами.
"В конце мая поеду в Голландию на альтернативный чемпионат мира, где не будет россиян и белорусов. Они теперь боксируют в Узбекистане", – отметил другой участник Айдер Абдураимов.
Экраны с турниром были также размещены на улице, чтобы избежать массового скопления людей.
Последние события в Харькове
- Российские военные продолжают обстреливать Харьков и область. В частности, 15 мая оккупанты из артиллерии устроили по жилому сектору в пгт Двуречная на Купянщине.
- Кроме того, вечером 8 мая россияне по С-300 обстреляли пригород Харькова. Были слышны взрывы, но сам город ракеты обошли.
- Несмотря на постоянные обстрелы, мэр Харькова анонсировал новую волну возвращения жителей областного центра. По его словам, этого следует ожидать в начале лета по окончании учебного года.