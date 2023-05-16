Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Это первое с самого начала полномасштабного вторжения крупное спортивное событие в городе.

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Горожане скучали по такому, потому что спорт в Харькове очень любят. На этот раз из соображений безопасности турнир пришлось провести прямо в подземке на станции метро "Защитников Украины", что символично.

В Харькове провели боксерский турнир: смотрите видео

Боксерский турнир символизировал несокрушимость Харькова

Турнир стал особенным для харьковских спортсменов, многие из которых теперь не имеют возможности тренироваться в своем родном городе.

Для меня это победа над Россией во всем, потому что мы приграничный город и показываем, что непобедимы, несокрушимы,

– сказал один из участников Даниил Мацуров.

Боксерский турнир стал еще одной тренировкой перед будущими европейскими и мировыми чемпионатами.

"В конце мая поеду в Голландию на альтернативный чемпионат мира, где не будет россиян и белорусов. Они теперь боксируют в Узбекистане", – отметил другой участник Айдер Абдураимов.

Экраны с турниром были также размещены на улице, чтобы избежать массового скопления людей.

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