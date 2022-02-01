Боксер, який програв Ломаченку, уникнув смертної кари: його звинувачують у вбивстві дівчини

Пуерториканський боксер легкої ваги Фелікс Вердехо уникнув смертної кари. Вердехо звинувачують у вбивстві вагітної дівчини, з якою в нього був роман.

Радник прокурора США Стівен Малдроу повідомив, що 31-го січня закінчилася дискусія щодо вибору покарання для Вердехо та його спільника.

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Повідомляється, що для Вердехо та його спільника та Луїса Антоніо Кадіса-Мартінеса не добиватимуться смертної кари.

Вердехо залишиться у федеральній в'язниці в Гуайнабо (Пуерто-Ріко) принаймні до наступного судового засідання 18-го березня. Він там перебуває з 2-го травня 2021 року.

Звинувачення проти боксера

У квітні 2021 року зникла вагітна дівчина боксера Кеішла Родрігес Ортіс. Згодом її знайшли мертвою. Свідок і водночас учасник злочину розповів, що Вердехо скинув дівчину з мосту.

Боксера звинувачують у викраденні автомобіля, що призвело до смерті, викраданні людей, що призвело до смерті, вбивстві ненародженої дитини, викраденні та вбивстві Кеішли Родрігес Ортіс.

. У Вердехо та Родрігес Ортіс був роман, адже Фелікс одружений на іншій жінці. Його дружина буцімто знала, що Вердехо зраджує її.

Вердехо висунули звинувачення у застосуванні вогнепальної зброї.

Цей злочин тягне за собою довічне ув'язнення, але тільки в поєднанні з винесеним обвинувальним вироком за будь-яким із вищезгаданих звинувачень.

. Вердехо дебютував на професійному ринзі у 2012 році і виграв 23 бої поспіль. Загалом в активі Фелікса 27 перемог при 2 поразках. У 2012 році Вердехо зустрівся з українцем Василем Ломаченком в 1/4 фіналу Олімпійських ігор. Ломаченко впевнено переміг.