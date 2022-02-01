Советник прокурора США Стивен Малдроу сообщил, что 31-го января закончилась дискуссия по выбору наказания для Вердехо и его сообщника.

Стоящее Умер известный украинский боксер Владимир Вирчис

Сообщается, что для Вердехо и его сообщника и Луиса Антонио Кадиса-Мартинеса не будут добиваться смертной казни.

Вердехо останется в федеральной тюрьме в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) по крайней мере до следующего судебного заседания 18-го марта. Он там находится со 2-го мая 2021 года.

Обвинения против боксера

В апреле 2021 года пропала беременная девушка боксера Кеишла Родригес Ортис. Впоследствии ее нашли мертвой. Свидетель и одновременно участник преступления рассказал, что Вердехо сбросил девушку с моста.

Боксера обвиняют в угоне автомобиля, что привело к смерти, похищении людей, что привело к смерти, убийстве нерожденного ребенка, похищении и убийстве Кеишли Родригес Ортис.

Важно. У Вердехо и Родригес Ортис был роман, ведь Феликс женат на другой женщине. Его жена будто знала, что Вердехо изменяет ей.

Вердехо предъявили обвинения в применении огнестрельного оружия.

Это преступление влечет за собой пожизненное заключение, но только в сочетании с вынесенным обвинительным приговором по любому из вышеупомянутых обвинений.

Достойное внимания. Вердехо дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и выиграл 23 боя подряд. Всего в активе Феликса 27 побед при 2 поражениях. В 2012 году Вердехо встретился с украинцем Василием Ломаченко в 1/4 финала Олимпийских игр. Ломаченко уверенно победил.