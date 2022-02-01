Советник прокурора США Стивен Малдроу сообщил, что 31-го января закончилась дискуссия по выбору наказания для Вердехо и его сообщника.
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Сообщается, что для Вердехо и его сообщника и Луиса Антонио Кадиса-Мартинеса не будут добиваться смертной казни.
Вердехо останется в федеральной тюрьме в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) по крайней мере до следующего судебного заседания 18-го марта. Он там находится со 2-го мая 2021 года.
Обвинения против боксера
В апреле 2021 года пропала беременная девушка боксера Кеишла Родригес Ортис. Впоследствии ее нашли мертвой. Свидетель и одновременно участник преступления рассказал, что Вердехо сбросил девушку с моста.
Боксера обвиняют в угоне автомобиля, что привело к смерти, похищении людей, что привело к смерти, убийстве нерожденного ребенка, похищении и убийстве Кеишли Родригес Ортис.
Вердехо предъявили обвинения в применении огнестрельного оружия.
Это преступление влечет за собой пожизненное заключение, но только в сочетании с вынесенным обвинительным приговором по любому из вышеупомянутых обвинений.